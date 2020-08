Mater Olbia: fila chilometrica per fare tampone al drive-in (Di martedì 25 agosto 2020) Mater Olbia. La fila per accedere al Mater Olbia è lunghissima: è proprio da stamattina alle 12, infatti, che è possibile effettuare il tampone naso-faringeo per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2. Sul posto è stato allestito un drive-in: vi si accede esclusivamente con l’autovettura (non sono ammessi camper, caravan o altri mezzi similari), presentandosi senza scendere dall’auto. L’apposita segnaletica indica il percorso di accesso dedicato, dall’area parcheggio del Mater Olbia all’area accettazione/prelievo. Il tampone, a carico totale dei cittadini, è effettuabile nei seguenti casi: ... Leggi su limemagazine.eu

AlexanderLandSp : RT @TramontiE: Non capisco perché il Sindaco di Olbia abbia deciso di incaricare il Mater Olbia di effettuare i tamponi fra chi ne fa rich… - Sabina1956 : @NapolitanoIda .Sono almeno 3 ANNI che la Regione SPOLPA la #sanitàpubblica a favore della #sanitàprivata. Poi, per… - AnnaOrr15 : RT @TramontiE: Non capisco perché il Sindaco di Olbia abbia deciso di incaricare il Mater Olbia di effettuare i tamponi fra chi ne fa rich… - TramontiE : @dottora_i Quindi economicamente conviene il Mater Olbia? - CarlaGhizzani : RT @TramontiE: Non capisco perché il Sindaco di Olbia abbia deciso di incaricare il Mater Olbia di effettuare i tamponi fra chi ne fa rich… -