Masters 1000 Cincinnati, Thiem: “Partita orribile. Difficile darsi risposte” (Di martedì 25 agosto 2020) “Una giornata da dimenticare? Sì, una partita orribile. Non ho mai giocato bene e non sono riuscito a trovare il giusto ritmo. Mi sembra di non aver vinto neanche un punto sul suo servizio. Faccio fatica a capire quel che è successo ma nei prossimi giorni troverò le risposte giuste”. Queste le dichiarazioni di Dominic Thiem dopo la sconfitta nel secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati contro Filip Krajinovic che si è imposto col punteggio di 6-2, 6-1. “Sin dall’inizio ho avuto problemi anche sui mie giochi al servizio”, ha ammesso Thiem in conferenza stampa prima di aggiungere: “E di conseguenza ho perso fiducia nei game in risposta perché avevo difficoltà a mantenere la battuta. Così facendo ho ... Leggi su sportface

