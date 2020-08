‘Lazio dei Fuochi’, venerdì ad Aprilia un convegno per fare chiarezza sul caso Laos (Di martedì 25 agosto 2020) ‘Con il rogo della Loas e gli alti livelli di sostanze inquinanti registrati dai tecnici, gli annosi problemi ambientali di Aprilia sono diventati un caso. La città è circondata da aziende a rischio di incidente rilevante, con piani di sicurezza caratterizzati ancora da troppi vuoti, e da troppe realtà considerate meno rischiose ma che nei fatti diventano fonti di disastri. Dopo l’incendio alla Eco – X, cosa è cambiato per gli abitanti della fascia territoriale tra Pomezia e Cisterna che racchiude diversi nuclei industriali in continua evoluzione? Venerdì, con l’aiuto di esperti di primo piano, cercheremo di approfondire la normativa del settore e fare chiarezza sulle informazioni frammentarie che stanno circolando in queste ore. Vogliamo fornire ai cittadini ed ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Agenzia_Ansa : Coronavirus, calano i contagi: sono 953. I morti sono 4. In testa alla classifica dei nuovi contagi il Lazio, poi V… - jacketizi : RT @Ivic94757448: @lauraboldrini Ci parli dei 14milioni mancanti nel.lazio per le mascherine,dei 7 milioni mancanti in Toscana per i ventil… - Gigliom57 : RT @arusso414: @nzingaretti Ci dai notizia dei 15milioni spariti per le #mascherine in #lazio? - CorriereCitta : ‘Lazio dei Fuochi’, venerdì ad Aprilia un convegno per fare chiarezza sul caso Laos - romanino48 : RT @arusso414: @nzingaretti Ci dai notizia dei 15milioni spariti per le #mascherine in #lazio? -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Lazio dei Coronavirus | +1071 positivi | record nel Lazio Zazoom Blog