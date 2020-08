La cosa: Blumhouse e John Carpenter preparano il reboot (Di martedì 25 agosto 2020) La cosa torna al cinema in una versione reboot grazie a una nuova collaborazione tra Blumhouse Productions e il maestro dell'horror John Carpenter. Dopo Halloween, Blumhouse Productions e John Carpenter tornano a collaborare per sviluppare un nuovo reboot de La cosa, horror classico di Carpenter del 1982. A svelare la notizia è stato lo stesso John Carpenter nel corso di un panel per il Fantasia International Film Festival. Il regista ha confermato di essere impegnato a ultimare la colonna sonora di Halloween Kills, sequel del reboot del 2018, per poi anticipare la novità che farà fibrillare molti fan: "Se ho nuovi progetti con ... Leggi su movieplayer

