John Belushi: Adam Pally interpreterà il comico in un biopic? (Di martedì 25 agosto 2020) Adam Pally potrebbe aggiungersi al cast del film biografico su John Belushi, star di The Blues Brothers scomparsa prematuramente nel 1982. Il biopic sulla star di Hollywood John Belushi, scomparso prematuramente all'età di 33 anni, è in lavorazione da un po' e ora Collider afferma che Adam Pally, comico del Saturday Night Live, potrebbe essere in trattative per il ruolo da protagonista. Dopo che lo scorso dicembre si era parlato di Alex Brightman, volto noto di Broadway, come protagonista, a quanto pare John Belushi potrebbe essere interpretato da Adam Pally, che si unirà a Ike Barinholtz, scelto per il ruolo di Dan Aykroyd, e ... Leggi su movieplayer

