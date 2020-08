Incendio in Sardegna, evacuate 250 case di due villaggi turistici nel comune di Budoni (Di martedì 25 agosto 2020) Circa 250 abitazioni dei villaggi turistici di Matt’ e Peru e Sa Raiga, in Sardegna, sono state evacuate in via precauzionale dopo un violento Incendio che è divampato alle 22.30 di lunedì sera. Il comune di Budoni – tra San Teodoro e Siniscola – ha aperto l’anfiteatro comunale Andrea Parodi per ospitare durante la notte un centinaio di turisti in attesa di rientrare nelle loro case. Sono stati forniti acqua, mascherine e disinfettanti. Nella notte comunque le fiamme sono state spente dalle squadre a terra del Corpo Forestale dell’agenzia Forestas dei Vigili del Fuoco, dai barracelli e volontari. Alle prime ore del mattino alcuni dei cento ospiti dei villaggi hanno potuto rientrare, mentre una ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Incendio in Sardegna, evacuate 250 abitazioni di un villaggio turistico - Corriere : Incendio in Sardegna, evacuate 250 abitazioni di un villaggio turistico - Angiavale : @UmaTrauma Noi qui stiamo andando a fuoco. Anche ieri l'ennesimo incendio e tra stampa e tg si parla solo de 'la ma… - giannettimarco : RT @fanpage: ?? Centinaia di persone evacuate e migliaia di turisti in fuga - RassegnaZampa : Incendio a #Budoni in #Sardegna, sgomberate 250 case nella notte, sfollati i turisti -