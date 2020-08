Il capo della rivolta di Hong Kong al Foglio: "Il M5s e l'Italia non hanno idea di che mostro sia la Cina" (Di martedì 25 agosto 2020) Roma. E' iniziato il tour europeo del ministro degli Esteri cinese Wang Yi, arrivato oggi a Roma. Ad accoglierlo però, per la prima volta in Italia dove le proteste contro l'autoritarismo cinese non sono praticamente mai avvenute, ci sarà una manifestazione fuori dal palazzo della Farnesina. E ci sa Leggi su ilfoglio

