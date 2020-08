Evade dai domiciliari per spacciare, arrestato settantenne (Di martedì 25 agosto 2020) Ieri, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato F.G. aretino di 74 anni, con alle spalle numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e per stupefacenti. L'uomo, incurante del regime di ... Leggi su lanazione

Andreadealoe : @Vitosanteramo7 @stanzaselvaggia Beh insomma ha evaso per milioni e milioni di euro. Buoni tutti così a non pagare… - tvprato : Litiga con la compagna e evade dai domiciliari, arrestato un 36enne - Pinobrigantedel : Evade dai domiciliari e ruba in un negozio: 26enne arrestato di nuovo dalla polizia - Lunanotizie : Evade dai domiciliari per rubare al centro commerciale: arrestato - - Kekka________ : Scusate un attimo uno evade dai domiciliari e chiama la polizia? Mhemhe -

Ultime Notizie dalla rete : Evade dai Evade dai domiciliari per spacciare, arrestato settantenne LA NAZIONE Ardea, rifiuti abbandonati all’ingresso del “Castrum Inui”: identificati gli incivili

Ardea – Trovati dalla Polizia Locale i responsabili che hanno abbandonato i rifiuti, poi dati alle fiamme, all’ingresso del “Castrum Inui”. L’indagine è partita immediatamente dopo l’incendio delle sc ...

Il Festival dedicato al Circo contemporaneo a Vittoria: ecco quando

Vittoria – Sprofondare fino in fondo al mare per poi lentamente risalire cercando la strada maestra. Si apre con una favola che prende spunto da fatti reali, la dodicesima edizione di “Scenica”, il fe ...

Ardea – Trovati dalla Polizia Locale i responsabili che hanno abbandonato i rifiuti, poi dati alle fiamme, all’ingresso del “Castrum Inui”. L’indagine è partita immediatamente dopo l’incendio delle sc ...Vittoria – Sprofondare fino in fondo al mare per poi lentamente risalire cercando la strada maestra. Si apre con una favola che prende spunto da fatti reali, la dodicesima edizione di “Scenica”, il fe ...