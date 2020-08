Elisabetta Gregoraci, il messaggio dopo il ricovero di Flavio Briatore per Coronavirus (Di martedì 25 agosto 2020) dopo diverse ore di silenzio, Elisabetta Gregoraci ha affidato ai social un messaggio sul ricovero di Flavio Briatore. L’ex marito si trova al San Raffaele di Milano dopo aver contratto il Coronavirus. La showgirl ha usato una delle sue Instagram Stories per parlare al cuore dei fan e dare un aggiornamento sulle condizioni di salute dell’imprenditore, dopo le prime informazioni diffuse dal suo staff. Briatore ricoverato, Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio Sono bastate poche ore perché la notizia del ricovero di Flavio Briatore – positivo al Coronavirus e sotto ... Leggi su thesocialpost

