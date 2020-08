Dall’Argentina: “Presto Messi svelerà la sua decisione per il futuro” (Di martedì 25 agosto 2020) Manca poco per conoscere la decisione di Lionel Messi circa il suo futuro. Per lo meno questo è quello che viene riportato da Olè. Dalla batosta per 2-8 subita contro il Bayern Monaco in Champions League qualcosa si è spezzato tra la Pulce e il suo Barcellona, come ammesso dallo stesso nuovo tecnico blaugrana, Ronald Koeman, parlando dei dubbi di Messi sulla permanenza in Spagna. In mattinata l’emittente ESPN ha rivelato che il Manchester City di Guardiola starebbe pensando di farsi avanti per il talento argentino, il cui contratto scade nel 2021. Leggi su sportface

