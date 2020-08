Briatore e lo sfogo su Instagram contro il decreto sulle discoteche: «Scritto da un matto» – Il video (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (25 agosto)Flavio Briatore, il 14 giugno 2020, pubblicava il suo sfogo su Instagram contro il decreto di riapertura delle discoteche e le nuove regole che sarebbero state in vigore dal 15 luglio per la stagione estiva: «Fase 3: marcia-indietro su riapertura discoteche e regole assurde dal 15 luglio. decreto Scritto da un matto», dice l’ex manager di Formula 1. L’imprenditore è ricoverato da ieri, 24 agosto, al San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Coronavirus e sarebbe in condizioni giudicate dai medici «serie», anche se non in terapia intensiva. Nel locale di sua proprietà, il Billionaire, è stato registrato ... Leggi su open.online

NicolaPorro : ???? Sull'assurda chiusura delle #discoteche, ecco lo sfogo di @Briatore contro il #Governo giallorosso ???? - Open_gol : #Briatore e lo sfogo su Instagram contro il decreto sulle discoteche: «Scritto da un matto». Il video ? - myDrMask : @IComunale Posso capirti. Lo mio è uno sfogo. Quando giorni fa ho sentito Briatore a lamentarsi con chi cerca di pr… - euro_ii : RT @NicolaPorro: ???? Sull'assurda chiusura delle #discoteche, ecco lo sfogo di @Briatore contro il #Governo giallorosso ???? - fanpage : #Billionaire Lo sfogo di Briatore su Instagram -