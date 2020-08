Atletica, infortunio per Davide Re: salterà gli Assoluti (Di martedì 25 agosto 2020) Si ferma momentaneamente la stagione di Davide Re , primatista italiano dei 400 metri piani. L'azzurro ha patito un infortunio muscolare in Diamond League a Stoccolma e gli esami a cui si è sottoposto ... Leggi su quotidiano

La gara di Stoccolma di domenica non aveva lasciato presagire nulla di buono. Il dolore e le parole subito dopo i 400 metri in Svezia avevano già dato un quadro della situazione. Davide Re non ci sarà ...Bologna, 25 agosto 2020 - Si ferma momentaneamente la stagione di Davide Re, primatista italiano dei 400 metri piani. L'azzurro ha patito un infortunio muscolare in Diamond League a Stoccolma e gli es ...