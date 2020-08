App Immuni, un flop clamoroso. Ma il governo non se ne capacita (Di martedì 25 agosto 2020) Roma, 25 ago – Gli italiani hanno bocciato Immuni, l’app fortemente voluta dal governo e che lo stesso governo prova da mesi a rilanciare in ogni modo possibile. Eppure i dati sono schiaccianti e fotografano un flop indiscutibile: soltanto 5 milioni di download, pari al 13% della popolazione. E dire che questa debacle non è una novità, visto che esattamente un mese fa appena 4,2 milioni di cittadini avevano scaricato l’app. In trenta giorni la crescita è stata quindi risibile, nonostante le previsioni ampiamente ottimistiche della task force messa in campo dal governo, secondo la quale Immuni avrebbe dovuto essere scaricata da almeno il 60% della popolazione. Un fallimento mondiale Insomma stando all’iniziale valutazione degli esperti ... Leggi su ilprimatonazionale

MinisteroSalute : Nella lotta contro #Covid19 @immuni_app può fare la differenza. Scaricala sul tuo smartphone e proteggi chi ti è vi… - dellorco85 : L'app #Immuni ha raggiunto i 5 milioni di download. Bene, ma in vista dell'autunno sarebbe ottimo raggiungere i 16… - InnovazioneGov : ?? Gli oltre 220.000 download dell'ultima settimana hanno fatto raggiungere quota 5 milioni a @immuni_app, uno strum… - zazoomblog : App Immuni flop nel numero di download: “Dovete scaricarla” - #Immuni #numero #download: #“Dovete - MarkSilver1965 : RT @immuni_app: L'app #Immuni arriva a 5 milioni di download. Un successo non solo per chi l'ha scaricata, perché garantisce una miglior pr… -