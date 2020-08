Al largo su un unicorno gonfiabile, salvata una bambina in Grecia – VIDEO (Di martedì 25 agosto 2020) Un traghetto di passaggio ha salvato in Grecia una bambina alla deriva su un unicorno gonfiabile, al largo del golfo di Corinto. Da diverse ore una vicenda surreale e per fortuna senza conseguenze letali sta attirando molte attenzioni sui social e sui siti di news. Un VIDEO girato da alcuni passeggeri di un traghetto in Grecia, circolato molto online, mostra una bambina dispersa in mare aperto, immobile su un gonfiabile a forma di unicorno. Il VIDEO contiene anche l’operazione di salvataggio, immediatamente ordinata dal capitano del traghetto dopo aver avvistato la bambina in mare. Secondo i quotidiani locali l’episodio sarebbe avvenuto ... Leggi su bloglive

