Zuckerberg in audizione per due giorni nell’ambito di un’indagine dell’antitrust su Facebook (Di lunedì 24 agosto 2020) Secondo tre persone che hanno familiarità con il caso, il CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha testimoniato questa settimana in un’audizione investigativa della Federal Trade Commission nell’ambito dell’indagine antitrust dell’agenzia sul social network. Il personale della FTC spesso interroga i testimoni sotto giuramento come parte delle loro indagini in un processo simile a una deposizione e quasi sempre nei casi in cui si aspetta di intentare una causa. I testimoni, che hanno parlato a condizione di anonimato a causa della natura riservata dell’indagine, hanno affermato che il passaggio non segnala necessariamente che l’agenzia alla fine perseguirà una causa antitrust. Tuttavia, la testimonianza, condotta sotto giuramento e in remoto nel corso di due giorni ... Leggi su databaseitalia

DatabaseItalia : Secondo tre persone che hanno familiarità con il caso, il CEO di Facebook Mark Zuckerberg ha testimoniato questa se… - PsicheMKD : Facebook ha confermato giovedì che l'amministratore delegato Mark Zuckerberg è stato interrogato all'inizio di ques… -