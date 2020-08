Ufficiale: Benevento, ecco Daam Foulon (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Benevento ha comunicato ufficialmente l’acquisto del difensore Daam Foulon dal Waasland-Beveren. Cresciuto nel settore giovanile dell’Anderlecht, l’esterno difensivo sinistro ha collezionato 46 presenze in Jupiler Pro League (massima serie). Con le nazionali giovanili fiamminghe, dall’U15 all’U19, 38 apparizioni e 2 goal. Foulon ha firmato un contratto fino al 2023. Visualizza questo post su Instagram BENVENUTO Daam @DaamFoulon #BENVENUTOFoulon #ForzaStrega #BeneventoCalcio Leggi il comunicato sul nostro sito Ufficiale Un post condiviso da Benevento Calcio (@Beneventocalcioofficial) in data: 24 Ago 2020 alle ore 8:00 ... Leggi su alfredopedulla

La squadra di Inzaghi ha puntato sul giovane esterno sinistro per le prossime stagioni: contratto triennale con opzione per un quarto anno. Cominciano gli acquisti ufficiali in Serie A, dopo la conclu ...BENEVENTO - Daam Foulon è ufficialmente un nuovo giocatore del Benevento. Il club giallorosso lo ha comunicato attraverso la seguente nota: "Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito dal Waasland ...