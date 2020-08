Migliora Smart Charge per Huawei P30 Lite con aggiornamento di agosto (Di lunedì 24 agosto 2020) Non va assolutamente trascurato l'aggiornamento 260 per Huawei P30 Lite in distribuzione proprio in questi giorni in giro per il mondo. Di recente, anche sul nostro sito, abbiamo esaminato il device soprattutto dal punto di vista commerciale, portando alla vostra attenzione alcune offerte che potrebbero fargli guadagnare nuovamente quote di mercato, ad un anno e mezzo dal suo esordio sul mercato. Tuttavia, è importante dare un certo spazio anche alla questione dello sviluppo software. A cosa serve l'aggiornamento di agosto per Huawei P30 Lite Quanto riportato dalla fonte, vale a dire Huawei Central, è molto chiaro. Il nuovo aggiornamento di agosto per Huawei P30 ... Leggi su optimagazine

