Kim Jong-un è in coma? (Di lunedì 24 agosto 2020) Come ciclicamente accade, l’assenza prolungata del leader nordcoreano Kim Jong-un dalla vita pubblica suscita dubbi e ipotesi sulle sue condizioni di salute. Kim, 36 anni, sovrappeso e gran fumatore, ad aprile era stato dato per morto per poi ‘ricomparire’ dopo tre settimane. Oggi, invece, secondo i media sudcoreani Kim sarebbe in coma. No, non si tratta di una nuova sceneggiatura di Verdone, ma a riferirlo è Chang Son-min, stretto collaboratore dell’ex presidente di Seul Kim Dae-jung. Citato dal Korea Herald, Chang ha rivelato che “Kim è in coma, ma non è ancora morto”. A confermare l’indiscrezione sarebbe una cessione di poteri da parte del dittatore alla sorella, Kim Yo-Jong, “per alleviare lo stress”. “Nessun leader nordcoreano – ... Leggi su italiasera

