Era Jake Harper in ‘Due uomini e mezzo’: Oggi a 26 anni ha i capelli lunghi e la barba lunga irriconoscibile [FOTO] (Di lunedì 24 agosto 2020) Noto per aver interpretato il personaggio di Jake Harper nella serie televisiva Due uomini e mezzo, Angust T. Jones è un attore americano che si è fatto subito notare. Angust inizia a lavorare all’interno di Due uomini e mezzo ad appena 10 anni e ricoprirà il ruolo di Jake per tutte le stagioni della serie, eccetto l’undicesima. Jake nella prima stagione è il piccolo di casa Harper e stupirà il pubblico per il suo carattere smaliziato e socievole. Oggi l’attore ha 26 anni, si è fatto crescere i capelli e sul viso presenta un’abbondante barba. Due uomini e mezzo fu una sitcom di grande successo. Andata in ... Leggi su velvetgossip

Noto per aver interpretato il personaggio di Jake Harper nella serie televisiva Due uomini e mezzo, Angust T. Jones è un attore americano che si è fatto subito notare. Angust inizia a lavorare all'int ...

