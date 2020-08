Blogo retroscena: Ballando con le stelle 2020, in arrivo l'antigiuria (Di lunedì 24 agosto 2020) Prosegue di gran carriera la preparazione della nuova serie del premiato show del sabato sera della prima rete della televisione pubblica Ballando con le stelle. Qui su TvBlog vi stiamo raccontando tutti gli step di questo percorso che porterà alla prima puntata prevista sabato 12 settembre in diretta dall'auditorium del foro italico in quel di Roma.Cast, giuria, conduzione, protocollo anti covid con annesse limitazioni, il tutto shakerato con tanta passione e tanto entusiasmo, primo fra tutti quello della capitana in campo Milly Carlucci. pubblicato su TVBlog.it 24 agosto 2020 09:44. Leggi su blogo

toysblogit : Blogo retroscena: Ballando con le stelle 2020, in arrivo l'antigiuria - SerieTvserie : Retroscena Blogo: Ballando con le stelle, stop alle famiglie in studio, niente pubblico - tvblogit : Retroscena Blogo: Ballando con le stelle, stop alle famiglie in studio, niente pubblico - toysblogit : Retroscena Blogo: Ballando con le stelle, stop alle famiglie in studio, niente pubblico - marcoluci1 : RT @tvblogit: Blogo retroscena: Temptation Island 2020, l'edizione con Alessia Marcuzzi si fa, ecco quando iniziano le riprese e quando and… -

Ultime Notizie dalla rete : Blogo retroscena Blogo retroscena: per un Gnocchi che va, a dimartedì non serve nessuno TVBlog.it Al Bano cena con Romina senza Loredana Lecciso?/ Video Yari “distorsione prospettica”

Mentre l’estate si avvia lentamente verso il suo gran finale, il gossip non accenna a placarsi e ad essere presa di mira è stata anche la coppia formata da Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Nelle ul ...

Grande Fratello Vip 5, Roberto Alessi svela un’indiscrezione bomba sull’assenza di Wanda Nara

Questa volta a far discutere sul conto di Wanda Nara è una clamorosa indiscrezione riportata da Roberto Alessi, noto direttore del settimanale Novella 2000. L’indiscrezione è di quelle destinate a ter ...

Mentre l’estate si avvia lentamente verso il suo gran finale, il gossip non accenna a placarsi e ad essere presa di mira è stata anche la coppia formata da Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Nelle ul ...Questa volta a far discutere sul conto di Wanda Nara è una clamorosa indiscrezione riportata da Roberto Alessi, noto direttore del settimanale Novella 2000. L’indiscrezione è di quelle destinate a ter ...