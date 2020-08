UFFICIALE - Fiorentina, Pulgar e Ghidotti positivi al Covid: entrambi in isolamento (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo le vacanze continuano in serie A i tamponi ed altri due giocatori sono risultati positivi. Leggi su tuttonapoli

Il ritiro della Fiorentina, dopo il responso dei tamponi, prende il via ufficialmente: la giornata di oggi è infatti iniziata con il raduno e il pranzo al centro sportivo poi il gruppo squadra si è sp ...

Fiorentina, due giocatori positivi al Covid

Non si fermano i positivi al Coronavirus in Serie A. Dopo i casi di Cagliari, anche in casa Fiorentina si registrano due giocatori risultati positivi al Covid. Si tratta di Pulgar e Ghidotti, entrambi ...

