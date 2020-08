Perché la scuola rischia di aprire e chiudere subito dopo (Di domenica 23 agosto 2020) Alla fine è uscito il documento con le linee guida in caso di contagio a scuola partorito dalla supercommissione degli esperti, con una leggera attenuazione dell’obbligo di quarantena che non disinnesca la bomba. Con queste direttive, del Comitato composto dall’Istituto superiore di sanità e dal Ministero il rischio è che a settembre le scuole chiudano (nel caos) dopo pochi giorni, e provo a spiegare perché. 1) Il primo gravissimo errore del Comitato tecnico scientifico è stato nella preparazione. In tutte le aziende in cui vengono assoldati per garantire la riapertura, i virologi cominciano dalle fondamenta: e cioè acquistando bioscanner, tamponi e test rapidi. Dove le proporzioni numeriche non consentono di monitorare tutti (perché sono troppi) elaborano protocolli con controlli a ... Leggi su tpi

