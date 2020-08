Paura per Sinisa Mihajlovic, positivo al Coronavirus: ora è in isolamento (Di domenica 23 agosto 2020) Un momento di Paura per Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna è positivo al Coronavirus, al momento si trova in isolamento. Sinisa Mihajlovic (fonte foto: GettyImages)L’annuncio arriva dalla società rossoblù che rassicura i tifosi, lunedì 24 agosto 2020 i giocatori e lo staff della prima squadra saranno tutti sottoposti al test, si raduneranno a Casteldebole. Snisa Mihajlovic è risultato positivo al Coronavirus, l’allenatore è stato sottoposto al test dopo il ritorno da Bologna lo scorso venerdì. Sinisa Mihajlovic positivo al ... Leggi su chenews

MarroneEmma : ..?? ma ho bisogno che tu ti ricordi di me! Che mi canti per strada e mi porti dove la paura non c’è ..?? LATINA fuor… - alepaganotwit : La Psico-sanitaria-politico-dittatura infonde nel cervello degli italiani paura e terrore per continuare a comandar… - fanpage : Chiuso lo stabilimento balneare di Ostia - HornbeamJoe : RT @DrenaLaPalude: Da 'Voglio una vita spericolata e fegato spappolato' a ' paura del #vairus' è stato n'attimo Cresciuta con le sue canzon… - emhandemhs : RT @gravityfucks: ho questo problema di non riuscire a mantenere una conversazione perché ho paura di finire gli argomenti e non voglio che… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Paura per la moglie di Suso: due ladri hanno tentato di entrare in casa Goal.com MotoGp, paura in Stiria: Viñales si getta dalla moto senza freni a oltre i 200 orari

Un nuovo incredibile episodio si è verificato nella gara di oggi sul Red Bull Ring di Spielberg: Maverick Viñales si è buttato giù dalla moto in pieno rettilineo ad altissima velocità (219 orari) perc ...

Erba, lunghe attese per i tamponi Ats

Oltre un’ora per essere sottoposti all’esame”drive in” sul piazzale del Lariosoccorso nella giornata di sabato 22 agosto. L’Ats invita a rispettare gli orari La paura per il rientro dalle vacanze ...

Un nuovo incredibile episodio si è verificato nella gara di oggi sul Red Bull Ring di Spielberg: Maverick Viñales si è buttato giù dalla moto in pieno rettilineo ad altissima velocità (219 orari) perc ...Oltre un’ora per essere sottoposti all’esame”drive in” sul piazzale del Lariosoccorso nella giornata di sabato 22 agosto. L’Ats invita a rispettare gli orari La paura per il rientro dalle vacanze ...