Navalny, superata fase più difficile. Sorvegliato durante viaggio in Siberia. (Di domenica 23 agosto 2020) Lo rivelano i media russi citando fonti della polizia. Il braccio destro del dissidente, intanto, rassicura sulle sue condizioni di salute Leggi su tg.la7

Affaritaliani : Berlino, Alexey Navalny è stabile, 'superata la fase difficile' - Affaritaliani : Berlino, Alexey Navalny è stabile, 'superata la fase difficile' - lpacchin : NEWS #ticino Navalny rimane «stabile»: «Una fase importante è stata superata» -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny superata

TGCOM

ROMA, 23 AGO - "Ora Alexey Navalny è all'ospedale della Charitè di Berlino dove i sanitari gli stanno facendo un check up completo. Risultati e prognosi non si potranno ottenere prima di alcuni giorni ..."Ora Alexey Navalny e' all'ospedale della Charite' di Berlino dove i sanitari gli stanno facendo un check up completo. Risultati e prognosi non si potranno ottenere prima di alcuni giorni, ma le sue c ...