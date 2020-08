Merli su Osella trionfa al Trofeo Luigi Fagioli (Di domenica 23 agosto 2020) Merli su Osella trionfa al fotofinish al 55esimo Trofeo Luigi Fagioli: il campione trentino ha colto il secondo successo consecutivo a Gubbio con la Fa30 Evo Zytek Emozioni forti al 55° Trofeo Luigi Fagioli, vinto da Christian Merli su prototipo Osella Fa30 Evo Zytek per appena 6 decimi su Simone Faggioli e la Norma M20… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

walterpatalocco : Automobilismo: a Merli (Osella) il Trofeo Fagioli a Gubbio - umbriasud : Automobilismo: a Merli (Osella) il Trofeo Fagioli a Gubbio - umbriajournal_ : Merli su Osella trionfa al fotofinish al 55° Trofeo Luigi Fagioli - Speedliveit : Merli su Osella trionfa al fotofinish al 55esimo Trofeo Luigi Fagioli - mattiperlecors1 : Merli su Osella trionfa al fotofinish al 55esimo Trofeo Luigi Fagioli -

Ultime Notizie dalla rete : Merli Osella

Corriere Nazionale

Emozioni forti al 55° Trofeo Luigi Fagioli, vinto da Christian Merli su prototipo Osella Fa30 Evo Zytek per appena 6 decimi su Simone Faggioli e la Norma M20 Fc Zytek, mentre terzo ha completato il po ...Si correrà domani, a Gubbio, il 55º Trofeo "Luigi Fagioli", seconda data del Campionato Italiano Velocità Montagna, valida anche come Tivm Nord e Sud. In terra umbra l'unico sardo al via sarà l'algher ...