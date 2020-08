Juventus, l’analisi di Brocchi: “Ecco come giocheranno i bianconeri con Pirlo” (Di domenica 23 agosto 2020) L'analisi di Cristian Brocchi.Dopo l'esonero di Maurizio Sarri la Juventus ha deciso a sorpresa di affidare la panchina ad Andrea Pirlo, alla sua prima esperienza in assoluto da allenatore professionista: una grande scommessa che l'ex giocatore dovrà provare a vincere sfruttando tutte le carte a sua disposizione.Serie A, a tutto Rui Costa: “Milan presto in Champions League, Pirlo alla Juventus e la Fiorentina…”Essendo alla sua prima esperienza, nessuno sa ancora quale sia l'idea di gioco di Pirlo, il quale dovrebbe puntare tutto sulla sua qualità trasmettendo ai suoi giocatori l'ideale calcistico che manifestava ogni volta che scendeva in campo da giocatore. Ad analizzare la possibile filosofia di calcio del nuovo allenatore bianconero è intervenuto ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Juventus, l’analisi di #Brocchi: “Ecco come giocheranno i bianconeri con #Pirlo” - Mediagol : #Juventus, l'analisi di Brocchi: 'Ecco come giocheranno i bianconeri con Pirlo' - StanisLaRochele : L'analisi sul bilancio della Juventus fatta da calcio e finanza mi ha sconfortato tantissimo. Bisognava capirlo dal… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Juventus e #Inter, il valzer degli allenatori può costare 100 milioni. Da Allegri-Spalletti a Sarri-Conte una mazzata per… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Juventus e #Inter, il valzer degli allenatori può costare 100 milioni. Da Allegri-Spalletti a Sarri-Conte una mazzata per… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus l’analisi Giocatori Serie A anni 80: i campioni più famosi Sky Sport