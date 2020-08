Il Bayern Monaco sul tetto d’Europa (Di domenica 23 agosto 2020) Per la sesta volta nella sua storia. Agganciato il Liverpool, messo nel mirino il Milan. Il Bayern Monaco è campione d’Europa. E’ Coman, ex Juve ed ex Psg, a mandare i bavaresi in festa con un’incornata all’ora di gioco. Per il Bayern dunque sesta Champions League e secondo Triplete dopo quello del 2013: un traguardo che pochissime squadre possono vantare. WE ARE THE CHAMPIONS — CHAMPIONS OF EUROPE (@FCBayern) August 23, 2020 Foto: twitter Bayern L'articolo Il Bayern Monaco sul tetto d’Europa proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

pisto_gol : Psg-Bay 0:1 Grazie al gol di Coman, il Bayern Monaco batte il Psg e conquista la 6^ Champions League della sua stor… - GoalItalia : Il Bayern Monaco fa Triplete, di nuovo ?????? Dall'Inter al Celtic, chi c'è riuscito ?? - SkySport : Psg-Bayern Monaco 0-0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE - Cefalunews : PSG - Bayern Monaco - 0 - 1: Bavaresi Campioni d'Europa! Triplete conquistato [VIDEO HIGHLIGHTS] ??… - invernomuto2 : RT @cropyJ03: Bayern Monaco 11 finali 6 coppe. Noi 9 finali 2 coppe. Buonanotte -