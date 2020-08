Domodossola, schianto col parapendio: muore a 17 anni annegata nel canale (Di domenica 23 agosto 2020) Tragedia a Domodossola: una ragazza di 17 anni si è schiantata con il suo parapendio ed è morta poi annegata in un canale. Una domenica passata in volo, la sua passione più grande. Non era la prima volta che accadeva. Ma questa volta qualcosa è andato tremendamente storto e una ragazza giovanissima ha perso la vita. Una diciassettenne è morta annegata a Domodossola: è caduta in un canale con il suo parapendio. La giovane viveva a Verbania, è finita in acqua mentre era in fase di atterraggio, probabilmente per una manovra sbagliata o un’anomalia nel funzionamento del suo velivolo. Il corpo della giovane è stato recuperato nel canale, gestito ... Leggi su chenews

