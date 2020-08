Torino, Rodriguez: “Giampaolo mi conosce, sa cosa posso dare alla squadra” (Di sabato 22 agosto 2020) Di Ricardo Rodriguez al Toro vi avevamo parlato in tempi non sospetti. Queste le sue parole al sito ufficiale del club granata: “Grazie al direttore, al presidente e all’allenatore che mi hanno dato tanta fiducia. Sono contento di stare qui e voglio dare il massimo. Giampaolo conosce le mie qualità, ho già giocato con lui e sa quello che posso dare alla squadra”. Foto: sito ufficiale Torino L'articolo Torino, Rodriguez: “Giampaolo mi conosce, sa cosa posso dare alla squadra” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

TorinoFC_1906 : Rodriguez: 'Felice di essere al Toro' | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE - DiMarzio : #Rodriguez si presenta: 'Qui perché il #Torino mi ha voluto tanto' - AntoVitiello : Trovato l'accordo definitivo tra #Rodriguez e il #Torino (poco più di 1,5 mln), ora è fatta. Al #Milan circa 3 milioni piu bonus. - SportRepubblica : Torino, ecco Rodriguez: 'Ho compagni di qualità, per questo sono venuto' - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Rodriguez ha fiducia nel Torino: “Se rimangono tutti la squadra è forte” -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Rodriguez

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...Davide Vagnati, direttore sportivo del Toro, ha parlato in conferenza stampa insieme a Ricardo Rodriguez. Le sue parole. «E’ la mia prima presentazione di un nuovo giocatore del Toro, sono felice che ...