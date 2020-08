Suns Friul in piazza Venerio a Udine sabato 22 agosto (Di sabato 22 agosto 2020) Una serata all’insegna della musica di qualità e “fate in Friûl”! Quest’anno Suns Europe, festival delle arti in lingua minorizzata – organizzato annualmente dalla cooperativa Informazione Friulana con il sostegno finanziario della Regione Fvg e dell’Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane (ARLeF) -, apre con una bella novità: Suns Friûl, vetrina dedicata alle nuove produzioni musicali Friulane del momento! L’appuntamento è nel cuore di Udine. Sul palcoscenico in piazza Venerio, sabato 22 agosto, dalle 21, si alterneranno i Corte di Lunas con il loro suggestivo epic folk; i Brût & Madone, rappresentati del metal core Friulano; Alvise ... Leggi su udine20

Sabato 22 agosto, sul palcoscenico in piazza Venerio, si alterneranno i Corte di Lunas, i Brût & Madone, Alvise Nodale, i Dissociative TV e la band degli Ostajki. Padroni di casa saranno Raffaele Sera ...

"Edizion estive" per Suns Europe

Un mese di eventi e sei comuni coinvolti. Sono questi i numeri della sesta edizione del festival delle arti in lingua minorizzata, Suns Europe - organizzato annualmente dalla cooperativa Informazione ...

