Gemma Galgani e Nicola Vivarelli: Sirius verso il “due di picche” a Uomini e Donne? (Di sabato 22 agosto 2020) Tra poche settimane ricomincia la nuova stagione di Uomini e Donne, e come sempre non mancheranno le avventure amorose di Gemma Galgani, la dama storica del trono over che sembrava aver finalmente trovato l’amore con Nicola Vivarelli, il 26enne Sirius. A quanto pare però non è andata esattamente così ed anzi ci prepariamo ad assistere... L'articolo Gemma Galgani e Nicola Vivarelli: Sirius verso il “due di picche” a Uomini e Donne? proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Gemma Galgani e Nicola Vivarelli: verso “due di picche” a Uomini e Donne - MondoTV241 : Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi commentano la storia tra Gemma e Sirius #LorenzoRiccardi #ClaudiaDionigi - zazoomblog : Gemma Galgani affamata di tenerezza Grido d’aiuto prima di Uomini e Donne - #Gemma #Galgani #affamata #tenerezza - Notiziedi_it : Gemma Galgani, stavolta la frecciata arriva da Nicola Vivarelli - infoitcultura : Gemma Galgani al mare: fisico mozzafiato | Dimenticato Sirius in attesa di Uomini e Donne -