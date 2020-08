È morto Jack Sherman, chitarrista dei Red Hot Chili Peppers: contribuì ai grandi successi della band (Di sabato 22 agosto 2020) Tramite un post su Instagram la banda americana ha annunciato la scomparsa dell’ex chitarrista, Jack Sherman, morto all’età di 64 anni. Membro del gruppo dal 1983 al 1985, e presente nel loro album di debutto The Red Hot Chili Peppers, il chitarrista aveva partecipato ad altri due lavori: Mother’s Milk e The Abbey Road EP. Nel 2012 non fu coinvolto alla cerimonia per l’inserimento della band alla Rock & Roll Hall Of Fame. Una decisione che in un’intervista a Billboard descrisse all’epoca come dolorosa: «Sono stato disonorato, e fa schifo». Visualizza questo post su Instagram We of the RHCP family would like to wish Jack ... Leggi su open.online

