Bergonzi: “Rigore netto non dato all’Inter. Arbitro mediocre e presuntuoso” (Di sabato 22 agosto 2020) Duro attacco di Mauro Bergonzi all’Arbitro Danny Makkelie, reo di aver penalizzato l’Inter durante la finale di ieri sera contro il Siviglia. Secondo l’ex direttore di gara, intervenuto a TMW Radio, ai nerazzurri non è stato fischiato un secondo rigore e per questo ha definito insufficiente la direzione di Makkelie: “Manca un calcio di rigore a favore dell’Inter, anche abbastanza netto ed evidente. Tecnicamente è facile da spiegare: il difensore del Siviglia (Diego Carlos, ndr) non fa nulla per evitare il contatto col pallone. Non mette il braccio dietro la schiena, tendenzialmente allarga anche il braccio. C’è distanza fra lui e Nicolò Barella, il braccio va verso il pallone: credo che i parametri per assegnare il rigore ci fossero tutti. Questo ... Leggi su sportface

