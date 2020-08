Barcellona, Eto’o non ci sta: «Messi via? Il club dovrebbe cambiare nome» (Di sabato 22 agosto 2020) Samuel Eto’o ha commentato la situazione in casa Barcellona legata a Lionel Messi Samuel Eto’o parla da tifoso del Barcellona e non ci sta alle notizie che vorrebbero Lionel Messi lontano dai blaugrana. In una intervista a Tyc Sports, il camerunese si è detto dispiaciuto per quanto sta accadendo tra i catalani e la Pulce. «Dobbiamo fare di tutto perché Leo finisca la carriera con il Barcellona. Per me è come un figlio, gli voglio bene come fosse uno della mia famiglia, il Barcellona è Messi. E anche Messi è il Barcellona. Se dovessimo lasciarlo andar via, beh, a quel punto non saremmo più degni di chiamarci Barça. Dovremmo ... Leggi su calcionews24

CalcioWeb : #Eto'o, che stoccata! 'Se il #Barcellona manda via #Messi il club non merita più di chiamarsi così' - - infoitsport : Eto'o 'avvisa' il Barcellona: 'Se vendono Messi devono cambiare nome al club' - Fantacalcio : Eto'o 'avvisa' il Barcellona: 'Se vendono Messi devono cambiare nome al club' - infoitsport : Barcellona trema, Eto’o: “Via Messi, andrebbe cambiato nome al club! E’ il più forte di sempre” - infoitsport : Eto'o su Messi: 'Se il Barcellona lo vende, poi deve cambiare nome!' -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Eto’o