Ultime Notizie Roma del 21-08-2020 ore 19:10 (Di venerdì 21 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale un’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno intervista a Repubblica la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina conferma il ritorno in classe A settembre malgrado sia in atto Un sabotaggio Da parte di chi non vuole che eri partano dice Addio per Francesco Sinopoli TLC CGIL queste dichiarazioni sono un grave errore politico perché le richieste del sindacato si stanno dimostrando giuste il governo si è mosso con grave ritardo Pino Turi UIL Scuola di reazione scomposta del ministro dell’istruzione che chiama sabotaggio tutto ciò che non coincide con un suo desiderio Gilda insegnanti denuncia quello che chiamo uno sconcertante è arrivato il responsabile dell’ospedale di Hamsik in Siberia dove ricoverato alexei navalny dicono che non è stato trovato nessun veleno ... Leggi su romadailynews

fanpage : Coronavirus. La situazione in Brasile è ormai fuori controllo - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di contagi per il #Covid. Sono 947 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Nove i morti a fronte de… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. In Italia 947 nuovi casi (mai così tanti dal 14 maggio) e 9 decessi. Tamponi in calo… - dreamChaser1789 : Quante polemiche fino a ieri per riaprire le #discoteche e urlando l'emergenza non esiste, chiudetevi la bocca ciar… - Calab_Magnifica : Carabinieri di Catanzaro intensificano controllo del territorio -