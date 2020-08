“Salvini è un troglodita”, dice Azzolina ma la riapertura delle scuole resta un rebus (Di venerdì 21 agosto 2020) Botta e risposta tra Matteo Salvini e il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. “scuole come lager”, accusa il leader della Lega. “Troglodita”, replica il ministro. Che però ancora non chiarisce i principali dubbi sulla riapertura delle scuole È andato giù pesante il leader della Lega Matteo Salvini nel criticare le notizie di come saranno strutturate … L'articolo “Salvini è un troglodita”, dice Azzolina ma la riapertura delle scuole resta un rebus proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Agenzia_Italia : Botta e risposta tra Salvini e Azzolina su scuola e lager. Il ministro: 'È un troglodita' - PAOLAMALACRIDA : RT @Rassegne_Italia: Il ministro della Distruzione Pubblica insulta Salvini: “Troglodita, abbrutito. Deve andare a studiare”. Ma senti chi… - mistermeo : RT @Agenzia_Italia: Botta e risposta tra Salvini e Azzolina su scuola e lager. Il ministro: 'È un troglodita' - Rassegne_Italia : Il ministro della Distruzione Pubblica insulta Salvini: “Troglodita, abbrutito. Deve andare a studiare”. Ma senti c… - a70199617 : FATELO SAPERE A SALVINI 'TROGLODITA' E A QUEL SAPUTELLO DI SGARBI Coronavirus: prosegue aumento contagi, mai così a… -

