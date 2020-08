RiMaflow: il libro di Massimo Lettieri racconta i primi dieci anni di autogestione (Di venerdì 21 agosto 2020) I primi dieci anni della vita di “RiMaflow”, significativa storia di rigenerazione di una fabbrica in crisi, sono raccontati nel libro scritto dal suo fondatore, Massimo Lettieri. Pubblicato per Aut Aut Edizioni, RiMaflow – Storia di una fabbrica recuperata, ripercorre una strada iniziata nel 2010 con la crisi di Maflow, fabbrica di Trezzano sul Naviglio (MI) che costruisce componenti per il sistema di condizionamento delle automobili. Come un film già visto in molte altre occasioni, i problemi aziendali si scaricano principalmente sui lavoratori, che vengono licenziati e si trovano faccia a faccia con lo spettro della disoccupazione. A fare la differenza è la scelta di rilevare l’attività ... Leggi su tpi

