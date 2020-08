Inter, Zhang: «Vincere o perdere fa parte del gioco. Dobbiamo lavorare per migliorare» (Di venerdì 21 agosto 2020) Steven Zhang ha parlato dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della finale di Europa League persa dai nerazzurri contro il Siviglia. DEDICA – «Prima di tutto credo che Dobbiamo ringraziare tutti gli operatori medici nel mondo che ci permettono di far continuare il calcio. Senza di loro non potremo essere qui oggi. Vorrei dedicare questa partita a loro». BILANCIO – «Credo che il bilancio sia molto positivo, riguardando tutta la stagione. Siamo su un percorso che ci ha permesso di arrivare in finale, un paio di anni fa era difficile da immaginare. Stiamo facendo un ottimo lavoro. Ovviamente Vincere o perdere fa parte del ... Leggi su calcionews24

