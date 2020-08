In Call of Duty: Black Ops Cold War sperimenteremo il conflitto da entrambe le parti? (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo mesi e mesi di leak, ora Activision ha svelato ufficialmente il nome del prossimo gioco Call of Duty. Intitolato Call of Duty: Black Ops Cold War (come si sapeva già da qualche tempo), maggiori informazioni verranno date la prossima settimana con il primo teaser e reveal completo.Ad ogni modo i fan non sono rimasti poi così tanto a bocca asciutta perché Treyarch ha pubblicato un'interessante concept art del prossimo capitolo che lascia probabilmente intendere che i giocatori sperimenteranno la guerra fredda da entrambi i lati. L'immagine pubblicata su Twitter mostra l'immagini divisa a metà: da una parte troviamo un soldato russo e una varietà di propaganda sovietica, mentre dall'altra parte si trova un soldato americano e, anche qui, diverse ... Leggi su eurogamer

