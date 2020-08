Imprese: 1 mln domande fondo garanzia pmi, per oltre 71 mld (Di venerdì 21 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 21 AGO - Sono 1.000.052 per un importo di euro 71.214.128.726,29 le richieste di garanzie pervenute al fondo di garanzia nel periodo dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Imprese: 1 mln domande fondo garanzia pmi, per oltre 71 mld - fisco24_info : Imprese: 1 mln domande fondo garanzia pmi, per oltre 71 mld: Patuanelli, a pmi liquidità 100 mld entro 2020 - arringagnolo : RT @bancaditalia: #Bankitalia Nella settimana dal 31 luglio al 7 agosto le richieste di #finanziamento pervenute agli intermediari per l’ac… - ruminantia_it : #Agricoltura: oltre 126 mln dal #FondodiGaranzia di #MediocreditoCentrale, in appena un mese, per circa 1.400 impre… - GiovanniPluco : RT @bancaditalia: #Bankitalia #Covid19 Rimangono sostanzialmente stabili i dati relativi alle #moratorie sui #prestiti per il sostegno a #f… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprese mln Imprese: 1 mln domande fondo garanzia pmi, per oltre 71 mld La Prealpina Imprese: 1 mln domande fondo garanzia pmi, per oltre 71 mld

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Sono 1.000.052 per un importo di euro 71.214.128.726,29 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del dec ...

Dl imprese: Mcc, 1 mln domande al Fondo Garanzia per oltre 71 miliardi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 ago - Hanno superato il milione, sono 1.000.052, per un importo di oltre 71 miliardi di euro (71.214.128.726,29) le richieste di garanzie pervenute al Fondo d ...

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Sono 1.000.052 per un importo di euro 71.214.128.726,29 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del dec ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 ago - Hanno superato il milione, sono 1.000.052, per un importo di oltre 71 miliardi di euro (71.214.128.726,29) le richieste di garanzie pervenute al Fondo d ...