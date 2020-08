Destiny 2, è tempo di salutare diversi contenuti: ecco quali verranno rimossi a novembre (Di venerdì 21 agosto 2020) In precedenza, sapevamo che Bungie avrebbe eliminato alcuni contenuti di Destiny 2 dopo la pubblicazione di Oltre la Luce, la prossima espansione in arrivo a novembre. Ora lo studio di sviluppo ha delineato quali saranno i contenuti che usciranno dal gioco tra pochi mesi.In un post sul blog di giovedì, Bungie ha affrontato il contenuto che sarebbe stato rimosso da Destiny 2 a novembre. Sapevamo che Io, Marte, Titano, Mercurio e Leviatano sarebbero entrati in quello che Bungie chiama "Destiny Content Vault", ma ora sappiamo che la Guerra Rossa, la Maledizione di Osiride e le missioni legate alla Mente Bellica saranno tutte eliminate dal gioco.A sostituirlo sarà una "storia delle origini del Guardiano" che si svolgerà nel Cosmodromo, ... Leggi su eurogamer

In precedenza, sapevamo che Bungie avrebbe eliminato alcuni contenuti di Destiny 2 dopo la pubblicazione di Oltre la Luce, la prossima espansione in arrivo a novembre. Ora lo studio di sviluppo ha ...

Perché il tempo pare non avere più un andamento regolare ... La stessa cosa la si potrebbe dire dei bizzarri abitanti e delle creature animali di Destiny. Mentre lo sforzo grafico è notevole, il loro ...

