Covid-19, due casi a Battipaglia: la nota della sindaca Francese (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – Conferma la notizia relativa al bollettino dell’Asl di Salerno che aveva rilevato due casi Covid nel Comune di Battipaglia, la sindaca Cecilia Francese che fa sapere che i due positivi sono in isolamento domiciliare unitamente ad altri due stretti contatti di cui si attende l’esito dei tamponi. “Al riguardo, mi preme ringraziare la Dottoressa Nobile che dirige il Dipartimento di Prevenzione Collettiva Distretto 68 e 65 dell’Asl di Salerno nonché coordinatrice delle USCA 64 e 65, unitamente ai suoi collaboratori, per il grande lavoro svolto sul territorio – ha detto la sindaca – non abbassiamo la guardia, il Virus è una minaccia costante che viaggia di pari passo al ... Leggi su anteprima24

