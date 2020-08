Billionaire chiuso, Briatore contro il sindaco di Arzachena: “La gente balla nei bar, ho le prove video” (Di venerdì 21 agosto 2020) Chiusura discoteche Flavio Briatore, patron del famoso Billionaire a Porto Cervo, in un video su Instagram si scaglia contro il sindaco di Arzachena (comune di cui Porto Cervo è una frazione, ndr) e ne ha anche per il governo. “Abbiamo le prove scritte e video che i famosi 65 decibel di questo sindaco di Arzachena non solo non li rispetta nessuno perché c’è musica a palla in tutti i locali ma ballano anche per cui (il sindaco, ndr) non fa rispettare neanche il decreto ministeriale. Per questo ho contattato i miei avvocati”. >> Coronavirus, chiuse tutte le discoteche, il proprietario del Papeete: «Una mossa per sabotare la campagna elettorale» Chiusura discoteche ... Leggi su urbanpost

