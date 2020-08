Alessandro Tersigni: "Un fratellino per Filippo? Prendiamo tempo" (Di venerdì 21 agosto 2020) Intervistato dal settimanale 'Visto', in edicola questa settimana, Alessandro Tersigni, tornato sul set de 'Il Paradiso delle signore' dopo il lockdown, ha raccontato come ha trascorso il periodo di convivenza forzata con la moglie Maria Stefania ed il figlio Filippo (di 3 anni). L'attore, in questi mesi di quarantena, si è dimostrato un marito premuroso, un papà attento ed un vicino di casa molto affabile: 21 agosto 2020 15:11. Leggi su blogo

Roberta invece cercherà di chiarire con Federico, ma Marcello approfitterà della situazione per farsi avanti. Infine per quanto riguarda Marta e Vittorio, Alessandro Tersigni ha anticipato che ci sarà ...

Dalle anticipazioni dei nuovi episodi de Il paradiso delle signore scopriamo che Marta e Vittorio cercheranno di diventare genitori, sogno che ancora non sono riusciti a realizzare. Alessandro Tersign ...

Roberta invece cercherà di chiarire con Federico, ma Marcello approfitterà della situazione per farsi avanti. Infine per quanto riguarda Marta e Vittorio, Alessandro Tersigni ha anticipato che ci sarà ... Dalle anticipazioni dei nuovi episodi de Il paradiso delle signore scopriamo che Marta e Vittorio cercheranno di diventare genitori, sogno che ancora non sono riusciti a realizzare.