Ufficiale: Brescia, López non è più l’allenatore (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Brescia, attraverso una nota stampa, ha reso noto di aver rescisso consensualmente con il tecnico Diego Lopez. Questo il comunicato delle rondinelle: “Il Brescia Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto con Diego López, il quale ha mantenuto con la società un rapporto di estrema cordialità e collaborazione. Il Club ringrazia López per la professionalità e l’impegno mostrati in questi mesi.” Foto: twitter Brescia L'articolo Ufficiale: Brescia, López non è più l’allenatore proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

In attesa di conoscere le posizioni ufficiali delle parti che ieri hanno dato vita ad uno dei più clamorosi pomeriggi della storia del Lecce Calcio, cominciano a insidiarsi le prime nomination per la ...

