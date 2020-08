Poste confermata negli indici di sostenibilità FTSE 4Good (Di giovedì 20 agosto 2020) Poste Italiane è stata inclusa per il secondo anno consecutivo negli indici di sostenibilità FTSE4Good che misurano le performance delle aziende sui temi ESG (Environmental, Social and Governance) e sono utilizzati da molti operatori finanziari in tutto il mondo per sviluppare e valutare prodotti focalizzati sugli investimenti sostenibili. Poste Italiane, dopo essere stata inclusa negli indici per la prima volta lo scorso anno, si conferma tra le aziende più attente ai temi della sostenibilità anche dopo l’ultima revisione degli indici FTSE4Good Europe e FTSE4Good Developed, effettuata dal comitato indipendente di FTSE ... Leggi su huffingtonpost

Potrebbe essere una mattinata di lavoro difficile per molti quella di oggi, giovedì 20 agosto. Secondo quanto riportato online da diverse segnalazioni e confermato dalla stessa Google, a partire dalla ...

Regole antiriciclaggio violate, giustificato motivo di licenziamento

La Corte di cassazione ha confermato il licenziamento comminato a una dipendente delle Poste alla quale era stato contestato di aver dolosamente violato il regolamento interno e le norme in materia di ...

