Napoli, Gabriel non ti aspetta più: Arsenal pronto a chiudere (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUno, due, magari qualche giorno. Il tempo che il Napoli ha chiesto a Gabriel, difensore del Lille, per il suo trasferimento in azzurro. La dirigenza partenopea infatti sarà impegnata, anche nelle prossime ore, nella trattativa delicata che sta portando Koulibaly al Manchester City. Da Londra però spingono, con l’Arsenal che sembra pronto ad affondare il colpo per il classe 1997. Secondo quanto scrive L’Equipe in giornata, i Gunners sono ad un passo dall’acquisto, con l’operazione che si chiuderebbe a circa 30 milioni di euro. Ora la palla passa ad Aurelio De Laurentiis, chiamato ad una rapida contromossa. Altrimenti, il dopo-Koulibaly bisognerà cercarlo altrove. L'articolo Napoli, Gabriel ... Leggi su anteprima24

