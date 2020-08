Liverani commenta: “Sorpreso dal Lecce. L’esonero scelta immotivata” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Lecce ha deciso di interrompere il rapporto con Fabio Liverani. L'allenatore, autore della promozione in Serie A nel 2019, è stato sollevato dal suo incarico dopo tre stagioni, pagando forse la retrocessione nell'ultima annata.caption id="attachment 967217" align="alignnone" width="1024" Liverani Lecce (getty images)/captionLE PAROLE DI LiveraniLo stesso Liverani ha spiegato il suo punto di vista con una nota pubblicata da Ansa: “Nella giornata di ieri ho appreso con profondo dispiacere e sconcerto dell’esonero deciso dalla Società nei miei confronti. Leggo della telefonata intercorsa tra me ed il Presidente nella mattinata di ieri. Ebbene quella telefonata non lasciava presagire nulla di quanto poi accaduto, né in relazione ad i contenuti, né ... Leggi su itasportpress

