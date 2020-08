L’indiscrezione di Repubblica: “Serie A, torna l’ipotesi playoff” (Di giovedì 20 agosto 2020) Allarme coronavirus in Serie A. Con il ritorno dei calciatori dalle vacanze, cresce il numero dei casi di positività in Serie A. Napoli, Cagliari, Roma e Brescia sono i club che hanno fatto i conti con la positività da covid-19 di almeno un tesserato. Come riporta Repubblica, di fronte ad una decina totale di positivi, nessun problema: basterebbe infatti applicare il protocollo. Se il numero di casi dovesse crescere, sarebbe un problema per le squadre ora in ritiro. Come sottolinea il quotidiano, si farà di tutto per non spostare la data di partenza del 19 settembre anche se tempo fa si era parlato anche del 4 ottobre, data che piace soprattutto a De Laurentiis. In questo scenario, tornerebbe in auge l’ipotesi di playoff e playout che consentirebbe di accorciare il campionato. Al momento però i club si sono opposti, ben pochi i ... Leggi su sportface

