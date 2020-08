Fabio Liverani, nota dopo l'esonero da parte del Lecce: 'Mi tutelerò nelle sedi opportune' (Di giovedì 20 agosto 2020) Di Redazione NN.it - 20/08/2020 ULTIMO AGGIORNAMENTO 19:09 Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp dopo tre anni ... Leggo della telefonata intercorsa tra me ed il Presidente nella mattinata di ieri. ... Leggi su newnotizie

OfficialUSLecce : Sollevato dall’incarico il tecnico della Prima Squadra Fabio Liverani - PierpaV : In un comunicato stampa rilasciato all'Ansa, Fabio #Liverani si è detto 'dispiaciuto e sconcertato' per l'esonero d… - sportli26181512 : Liverani scombina il mercato allenatori: Genoa e Parma...: Il clamoroso divorzio tra Fabio Liverani e il Lecce scat… - leccenews24 : Grazie comunque, Fabio. Ma un addio così non lo meritava nessuno - ef_giangreco : RT @OfficialUSLecce: Sollevato dall’incarico il tecnico della Prima Squadra Fabio Liverani -